Nintendo Switch: Grandi Offerte Multiplayer con sconti per 190 giochi su eShop

Nintendo Switch sta per ospitare una bella iniziativa con le Grandi Offerte Multiplayer, che propongono sconti su ben 190 giochi per la console, all'interno del Nintendo eShop in digitale.

Il tema che accomuna queste promozioni è chiaro: si tratta di giochi principalmente multiplayer per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, scontati fino al 75% e oltre, in certi casi. L'offerta partirà su Nintendo eShop da giovedì 1 aprile alle 15:00 per terminare domenica 11 aprile alle 23:59 ora locale.

Tra i giochi protagonisti di questa iniziativa troviamo Splatoon 2, Crash Team Racing: Nitro-Fueled, Dragon Ball FighterZ, Diablo III: Eternal Collection e Super Mario Party, tanto per menzionarne alcuni, ma in totale saranno circa 190 in base a quanto annunciato da Nintendo, dunque ci sarà da passare un po' di tempo sulle pagine dell'eShop su Nintendo Switch per avere un'idea più precisa di quali giochi subiranno una riduzione di prezzo.

Tra i giochi scontati ci sono i seguenti, in base a quanto riferito oggi da Nintendo, senza ancora chiarire i prezzi ma annunciando il tasso di sconto previsto:

Splatoon 2 -33%

Crash Team Racing Nitro-Fueled -50%

Dragon Ball FighterZ -84%

Puyo Puyo Tetris 2 -38%

Super Mario Party -33%

Diablo III: Eternal Collection -50%

Overwatch -50%

New Super Mario Bros. U Deluxe -33%

Mortal Kombat 11 -60%

GRID Autosport -30%

Streets of Rage 4 -35%

Killer Queen Black -30%

LEGO City Undercover -75%

Terraria -50%

Super Bomberman R -75%

Nidhogg -60%

Heave Ho -50%

FAST RMX -30%