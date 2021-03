Shin Megami Tensei III: Nocturne HD, trailer "The World's Rebirth" sulla storia

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sulla storia del gioco, intitolato "The World's Rebirth" e contenente varie scene d'intermezzo che illustrano qualcosa di più sul particolare mondo e gli eventi narrati nell'RPG nipponico di Atlus.

"Per creare o distruggere, la scelta spetta a te", il nuovo trailer The World's Rebirth racconta la storia di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster e di una rivoluzione demoniaca che discende su Tokyo. In una situazione del genere, ci ritroviamo nei panni del Demi-fiend e decidere il destino del mondo.

Il gioco in questione è una versione rimasterizzata e modernizzata dell'acclamato classico Atlus. Come era emerso già con l'annuncio di data di uscita e dettagli, il titolo è in arrivo su PS4, Nintendo Switch e Steam il 25 maggio, ma i giocatori che prenoteranno la Digital Deluxe Edition avranno accesso al gioco quattro giorni prima, il 21 maggio 2021.

Quella che pare essere una normale giornata a Tokyo si rivela presto qualcosa di diverso quando viene invocata la Conception - un'eterea apocalisse. I resti del mondo vengono inghiottiti dal caos, mentre una rivoluzione demoniaca si abbatte in una città distrutta. Intrappolato tra una battaglia di dei e demoni, le scelte che farai potranno portare vita, rinascita o morte e determinare chi trionferà.

Il celebre RPG, famigeratamente punitivo, tornerà dunque in versione aggiornata e includerà varie caratteristiche:

Modelli e background 3D rimasterizzati

Impostazioni di difficoltà aggiuntive per giocatori di tutti i livelli

Sospendi il salvataggio: salva i tuoi progressi ogni volta che ne hai bisogno!

Doppio audio: scegli tra il voiceover in giapponese e inglese

Un branch alternativo con Raidou Kuzunoha

Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD da parte di Alessandra Borgonovo.