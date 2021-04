Battlefield 6 solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, noto leaker lo svela

Battlefield 6 potrebbe non arrivare su PS4 e Xbox One. Secondo un noto leaker, Tom Henderson, è credibile che il gioco di DICE sia destinato a uscire solo su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC ovviamente. Questo inoltre indicherebbe che l'uscita di Xbox Game Pass - già al centro di un precedente rumor - è sempre più credibile.

Henderson spiega infatti che a oggi non ha ancora sentito nulla di concreto riguardo alla versione old-gen di Battlefield 6 (nome non ufficiale, vi ricordiamo). A suo dire questo significa che solo le versioni PS5 e Xbox Series X|S sono in programma. Per assicurarsi che il gioco abbia sin dal D1 una buona community di giocatori attivi, EA avrebbe quindi deciso di introdurre il gioco in Game Pass, in accordo con Microsoft.

Battlefield V

Ovviamente si tratta di speculazioni di Henderson, basate su quanto ha scoperto grazie alle sue fonti: non possiamo in alcun modo confermare quanto da lui detto e dobbiamo considerare ogni informazione come un puro rumor. Detto ciò, Henderson è un leaker noto che ha più volte anticipato informazioni corrette su Call of Duty e Battlefield, quindi è una fonte che vale la pena ascoltare.

Per il momento possiamo solo prendere atto di quanto segnalato e attendere informazioni ufficiali. L'E3 2021 potrebbe essere un buon momento per svelare Battlefield 6. Recentemente sono emerse anche informazioni su mappa, veicoli e modalità da un leak.