PS5: record di vendite in USA e Call of Duty primo nella classifica NPD a marzo 2021

PS5 è la console più venduta della storia in USA nei primi 5 mesi di lancio, per dollari e unità

PS5 fa segnare un record impressionante come console più venduta di sempre nella storia USA per quanto riguarda i primi 5 mesi di presenza sul mercato, in base ai dati NPD di marzo 2021, dai quali ricaviamo anche la classifica software che vede in testa il solito Call of Duty: Black Ops Cold War.

Come abbiamo riportato parlando dei risultati d PS5, Xbox Series X, Switch, il mese di marzo 2021 sul mercato USA ha certificato il nuovo record raggiunto dalla console Sony, che diventa la console più venduta di sempre nei primi 5 mesi di lancio, per quanto riguarda le vendite sia in termini di dollari che di unità vendute, risultato ancora più notevole se si pensa che è stato ottenuto rimanendo sempre in disponibilità fortemente limitata.

Come ben sappiamo, Sony come tutti gli altri produttori ha diversi problemi ad assicurare una produzione massiccia e costante di PS5 a causa della crisi di risorse e produzione nell'ambito dei semiconduttori, un problema su cui è intervenuto di recente lo stesso presidente USA Joe Biden cercando di trovare una soluzione.

Questo significa che la domanda supera ancora ampiamente l'offerta e allora viene da chiedersi dove potrebbe davvero essere PS5 se non ci fosse il problema della scarsità di unità prodotte e distribuite sul mercato.

Vediamo anche la classifica software per marzo 2021 in USA, che vede Call of Duty: Black Ops Cold War sempre in testa, seguito da Monster Hunter Rise e Outriders: