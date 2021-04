Battlefield 6: informazioni su presentazione, mappa, veicoli e modalità da un leak

Battlefield 6 potrebbe essersi svelato ulteriormente ancora prima dell'annuncio ufficiale, anche se si tratta ancora di informazioni vaghe riguardanti il presunto trailer di presentazione e di conseguenza una mappa, veicoli e modalità riferite dal noto leaker Tom Henderson, specializzato nelle maggiori serie di FPS sul mercato, in particolare Battlefield e Call of Duty.

Si tratta insomma di voci di corridoio ma la fonte ha dimostrato in passato di essere piuttosto affidabile, per questo riportiamo questi dettagli, sebbene sia alquanto vaghi. Secondo quanto riferito, il trailer di presentazione di Battlefield 6 sarà incentrato su una mappa ambientata su un'isola deserta, che verrà sconvolta da un gigantesco tornado, oltre ad essere teatro di un lancio missilistico.

Questo conferma il fatto che le mappe del gioco potranno essere stravolte da disastri naturali, cosa che era già emersa con i primi leak dei mesi scorsi quando si parlava di distruzione dinamica degli scenari enorme. Pare inoltre che la mappa in questione sia destinata a contenere 128 giocatori, dunque ci sarà probabilmente la modalità di gioco 64v64.

Presenti vari veicoli e velivoli, tra cui in particolare vengono menzionato gli Osprey, ovvero i convertiplani realmente esistenti, che potranno essere presenti anche in notevole quantità: si parla di 6-8 velivoli contemporaneamente in volo sulla mappa. Nel tweet riportato qui sotto è possibile vedere una reinterpretazione del disegno effettuato da Henderson su quanto ha avuto modo di vedere per quanto riguarda il trailer di presentazione di Battlefield 6.

Non c'è ancora un annuncio ufficiale riguardante il nuovo capitolo della serie DICE ed Electronic Arts, ma secondo Jeff Grubb la presentazione dovrebbe avvenire a maggio, ovvero il mese prossimo.