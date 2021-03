Senua's Saga: Hellblade 2, Melina Juergens mostra la nuova sala per il mocap

Melina Juergens, l'attrice che interpreta la protagonista di Senua's Saga: Hellblade 2, ha mostrato con una breve clip sui social la nuova sala di Ninja Theory per il mocap.

Il video sembra confermare le voci secondo cui l'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2 non avverrà prima del 2022, visto che immaginiamo la nuova sala verrà utilizzata dal team per il grosso delle riprese in motion capture.

Dopo l'acquisizione da parte di Microsoft è chiaro che le risorse a disposizione dello studio inglese sono aumentate considerevolmente, e i loro progetti ne trarranno inevitabilmente grande beneficio.

Ricordiamo infatti, ai tempi dello sviluppo di Hellblade: Senua's Sacrifice, come i ragazzi di Ninja Theory si fossero ingegnati per acquistare attrezzi e strumenti a prezzi ridotti.

Naturalmente la speranza è che il maggiore budget a disposizione consenta quantomeno di mostrarci un assaggio di Senua's Saga: Hellblade 2 in tempi brevi.