Maneater su Nintendo Switch ha una data di uscita: ecco quando sarà disponibile

Maneater è in arrivo anche su Nintendo Switch: Tripwire Interactive e Deep Silver hanno annunciato la data di uscita del gioco, che sarà disponibile a partire dal 25 maggio.

Aggiornato di recente con un upgrade gratuito su PS5 e Xbox Series X, Maneater è un originale action RPG in cui ci troveremo a controllare uno squalo.

Dai primi mesi di vita all'età adulta, dovremo imparare rapidamente a sopravvivere in un ambiente ostile, predare per ottenere le risorse necessarie per crescere ed evitare i pericoli che si annidano ovunque fra le profondità del mare.

Gioca nei panni di un gigantesco squalo leuca e terrorizza i corsi d'acqua costieri. Nuotatori di lacrime e palombari fatti a pezzi danno agli umani una ragione per temerti.

Immergiti in un mondo vivente e pieno di minacce e ricompense. Esplora relitti sommersi, nasconditi negli acquitrini o semplicemente spostati nell'oceano aperto in cerca di cui nutrirti.