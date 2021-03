Dirt 5: prova gratis per il weekend su Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate

Dirt 5, il gioco di guida di Codemasters, è disponibile in prova gratuita su Xbox Series X|S e Xbox One per questo weekend. Precisamente, per poterlo provare dovete essere abbonati a Live Gold, il quale è incluso anche all'interno di Xbox Game Pass Ultimate. Il gioco propone gare fuori strada con più di 70 percorsi unici che includono molteplici tipi di climi e condizioni della strada.

Dirt 5, come detto, è sviluppato da Codemasters. La compagnia europea è stata da poco acquistata da Electronic Arts, dopo una "lotta" all'ultima offerta con Take-Two Interactive. Electronic Arts si è quindi assicurata uno sviluppatore di primo livello per i giochi di guida.

Dirt 5 è disponibile in prova gratuita per tutti gli abbonati Xbox Live Gold. I giocatori di Xbox Game Pass, però, non hanno bisogno di questa prova gratuita poiché il gioco è disponibile all'interno dell'abbonamento in forma completa. Su Xbox Series X|S, inoltre, Dirt 5 presenta prestazioni migliori. Il gioco include anche l'update gratuito PlayGround per creare i vostri percorsi da condividere poi online con gli altri giocatori.

Ovviamente, Dirt 5 è disponibile anche su PC, PS4 e PS5, ma questa versione di prova è dedicata esclusivamente a Xbox Series X|S e Xbox One. Nel caso ve lo siate perso, vi ricordiamo anche che i problemi grafici della versione Xbox Series X sono stati corretti.