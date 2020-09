Maneater su PS5 e Xbox Series X, l'upgrade gratuito include 4K, 60 fps e ray tracing

Maneater approderà su PS5 e Xbox Series X al lancio delle due console, rispettivamente il 19 e il 10 novembre, con un upgrade gratuito riservato agli attuali possessori del gioco su PS4 e Xbox One.

Come riportato nella nostra recensione di Maneater, il titolo di Tripwire Interactive può contare su di un'idea di partenza molto interessante e di scenari acquatici davvero evocativi, al netto di un gameplay che purtroppo diventa subito ripetitivo.

L'annuncio dell'upgrade per PlayStation 5 e Xbox Series X arriva in concomitanza con la notizia che Maneater ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie: un grande successo per questo originale action RPG in cui controlliamo uno squalo.

Completamente evoluto per la prossima generazione di console, Maneater supporterà ray tracing, 4K HDR nativo a 60 fps e nuovi effetti di luce che daranno vita ad un mondo sottomarino come solo le console di nuova generazione possono fare. I possessori di Xbox Series S beneficeranno anche di una maggiore fedeltà grafica e frame rate.

Anche la versione PC di Maneater riceverà aggiornamenti di nuova generazione all'inizio del 2021 e maggiori informazioni su questi miglioramenti arriveranno nei prossimi mesi. I giocatori che possiedono Maneater su Xbox One o su PlayStation 4 riceveranno un aggiornamento completo gratuito, quando le loro console si evolveranno!

Gli aggiornamenti di prossima generazione per Maneater saranno disponibili al lancio per Xbox Series X e Xbox Series S il 10 novembre 2020 e per PlayStation®5 il 12 novembre 2020 (Nord America, Australia e Nuova Zelanda) e il 19 novembre 2020 (Europa).