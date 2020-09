No Man's Sky: Origins, il trailer di lancio della nuova espansione

No Man's Sky si espande ancora con l'arrivo di Origins, ovvero l'update 3.0 al gioco Hello Games che non conosce veramente confini, continuando ad ingrandire il proprio universo anno dopo anno con continui aggiornamenti.

Qualcosa dei nuovi contenuti aggiunti con questa espansione, che sembra alquanto grossa, è visibile nel trailer di lancio che potete vedere qui sopra. L'Update 3.0, Origins, che era già trapelato qualche giorno fa, incrementa ulteriormente le variabili all'interno dell'universo, presentando una maggiore quantità di elementi per popolare ancora di più i pianeti e le galassie del gioco.

No Man's Sky: Origins presenta dunque un universo ancora più strano, più ricco e variegato, con una diversità planetaria ancora più profonda rispetto a prima. Sono state introdotte nuove caratteristiche per il terreno, varie nuove creature, altre condizioni meteorologiche, edifici colossali e molto altro.

Origins ovviamente si basa sulle evoluzioni viste finora in No Man's Sky, contenendo dunque le possibilità di costruzione, il multiplayer, gli approfondimenti del lore e tutte le caratteristiche che in questi anni sono andate a incrementare l'esperienza del gioco di Hello Games, che ha visto davvero uno straordinario supporto dal disastroso lancio in poi, fino a diventare un titolo enorme.

Tra le novità di Origins troviamo poi nuovi pianeti, sistemi stellari binari e ternari, una maggiore varietà nella conformazione del terreno e diversità di natura tra flora e fauna, nuovo sistema di nuove e condizioni atmosferiche, paludi e sottobosco e un incremento nella varietà cromatica, con nuove condizioni di luce, vulcani e molto altro.

In termini di gioco, è stato migliorato il Photo Mode e l'interfaccia è stata rielaborata sotto molti aspetti, ma sono veramente tante le nuove caratteristiche aggiunte in No Man's Sky: Origins, vi rimandiamo al sito ufficiale per prendere visione di tutte le novità applicate dall'Update 3.0.

Insomma, si tratta di un vero e proprio rilancio per il gioco, che per l'occasione si trova anche in sconto al 50% su PC, PS4 e Xbox One. Nel frattempo, sembra che Hello Games stia ancora lavorando a un nuovo progetto, qualcosa di enorme e ambizioso.