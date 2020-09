The Elder Scrolls 6 non sarà un'esclusiva Xbox, ecco perché!

Dal nostro punto di vista i giocatori PlayStation non devono preoccuparsi perché buona parte dei prossimi titoli arriveranno anche sulle console Sony. E, soprattutto, The Elder Scrolls VI e Starfield, ma aggiungerei nel mezzo anche il prossimo Fallout 5, saranno perfettamente giocabili anche su PS5.

Sono passate 24 ore dall'acquisizione che ha sconvolto il mercato , ma è chiaro che ancora moltissimi interrogativi continuano a frullare nelle nostre teste. E ora cosa succederà a Bethesda ? Cosa succederà ai giochi già annunciati e a quelli ancora in via di sviluppo? Ma soprattutto, The Elder Scrolls 6 e tutti gli altri famosissimi brand e franchise di Bethesda diventeranno delle esclusive Xbox lasciando a bocca asciutta tutti i giocatori di PS4 e PS5?

Cosa succede a Deathloop e Ghostwire: Tokyo?

Naturalmente Microsoft non ha speso 7 miliardi e mezzo di dollari, portandosi a casa 9 team di sviluppo e 2300 dipendenti, per non cambiare neanche di una virgola lo status quo del mercato, ma siamo abbastanza convinti che non abbia neanche fatto tutto questo per attaccare l'utenza PlayStation e privarla dei prossimi best seller mondiali. Non è assolutamente quello che il colosso di Redmond ha dimostrato di voler fare in questi anni in cui Phil Spencer è salito al comando e ha fatto imboccare a Xbox la strada dell'inclusività e della massima diffusione sul mercato.

Ma andiamo con ordine, partendo con un'avvertenza precisa: il discorso delle esclusive, della loro importanza e della loro capacità di modificare il mercato, è un discorso assai complesso che non affronteremo nell'articolo. Qui vogliamo cercare di spiegarvi perché non reputiamo credibile un TES6 o un Fallout 5 esclusivi per Xbox.

Come al solito partiamo da quello che sappiamo già e che Microsoft ha confermato ufficialmente. Bethesda ha in cantiere 5 videogiochi. Innanzitutto ci sono Deathloop e Ghostwire: Tokyo. Il primo è il prossimo progetto di Arkane, annunciato ufficialmente all'E3 dell'anno scorso e mostrato nel dettaglio durante il primo PS5 Showcase di giugno. Nasce come esclusiva temporale per PlayStation 5 e doveva inizialmente arrivare sul mercato in tempo per il lancio della console. Tuttavia è stato rimandato al secondo trimestre del prossimo anno proprio di recente.

Ghostwire: Tokyo è invece il nuovo progetto di Tango Gameworks, la software house di Shinji Mikami, il papà di Resident Evil e The Evil Within. Anche Ghostwire è stato annunciato all'E3 dello scorso anno per poi essere mostrato maggiormente nel dettaglio durante il PS5 showcase di giugno. Questo perché anche Ghostwire doveva essere un'esclusiva temporale per la next-gen di Sony anche se a tutt'oggi non è ben chiaro quando arriverà sul mercato, se non in un generico 2021.

Con Deathloop e Ghostwire: Tokyo, in concreto non cambia nulla. Microsoft ha già confermato che rispetterà gli accordi e quello che possiamo aspettarci è un'uscita anticipata su PS5, seguita a distanza di 3, 6 o 12 mesi, dall'uscita su PC e Xbox. Chiaramente su Game Pass al lancio.