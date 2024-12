Tenere Senua's Saga: Hellblade 2 esclusivo è stato considerato un errore da Microsoft, secondo un giornalista

Stando al giornalista Jez Corden, solitamente ben addentro nei fatti che riguardano Microsoft, la casa di Redmond considererebbe un errore l'esclusiva di Senua's Saga: Hellblade 2, attualmente disponibile solo su PC e Xbox Series X e S.

Più precisamente, Corden ha riportato una voce di corridoio che parla del gioco: "Ho sentito dire che considerano l'esclusiva di Hellblade un errore", rispondendo a un utente che gli chiedeva numi sul perché a questo punto Xbox abbia ancora dei giochi esclusivi, come Senua's Saga: Hellblade 2, Avowed e South of Midnight, lì dove Indiana Jones e l'antico Cerchio, DOOM The Dark Ages e The Outer Worlds 2 sono dichiaratamente multipiattaforma.