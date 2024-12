L'era delle esclusive permanenti di Xbox è finita, per un giornalista

Sostanzialmente uscirà in contemporanea su PC, PlayStation 5 e Xbox Serie X e S , tanto da aver fatto infuriare non poco alcuni fan di Xbox, che a questo punto speravano quantomeno in un'esclusiva temporale console, come quella di Indiana Jones e l'antico Cerchio.

Secondo Jez Corden, l'epoca delle esclusive complete e permanenti di Xbox è finita , come comprensibille dai recenti annunci di Microsoft. L'affermazione del giornalista è nata da una discussione legata a The Outer Worlds 2 di Obsidian Entertainment e al fatto che è stato presentato come multipiattaforma durante i The Game Awards 2024 .

Il tramonto delle esclusive

Qualcuno ha fatto notare a Corden che titoli quali Senua's Saga: Hellblade II, Avowed e South of Midnight sono esclusivi, chiedendosi poi per quale motivo lo siano, visto che altri, come The Outer Worlds 2, Doom: The Dark Ages e Indiana Jones e l'antico Cerchio sono multipiattaforma.

Qui Corden ha fatto notare che in realtà anch'essi arriveranno su PlayStation 5, prima o poi. Perché non sono stati annunciati come multipiattaforma, quindi? Secondo il giornalista perché Microsoft non vuole mettere pressioni sui team, che ancora si stanno organizzando per lo sviluppo simultaneo su più piattaforme. Quindi ha parlato del fatto che per Xbox è finita l'era delle esclusive console permanenti.

Microsoft negli ultimi anni si è aperta moltissimo ai concorrenti, lanciando alcuni dei suoi giochi, rimasti esclusivi di Xbox per anni, come Sea of Thieves, su PlayStation 5. A pochi mesi dal lancio ha annunciato che Indiana Jones e l'antico Cerchio uscirà anche su PS5 nella primavera del 2025. Come già detto, The Outer Worlds 2 è stato annunciato direttamente come multipiattaforma.