Silent Hill 2 e Call of Duty: Black Ops 6 tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop del 15 dicembre

Ci avviciniamo al Natale e prosegue l'iniziativa del Calendario dell'Avvento di GameStop, con quella che è ormai una vera e propria tradizione annuale per il periodo natalizio che si ripresenta anche per questo 2024: nella giornata di oggi, 15 dicembre, propone interessanti sconti su Silent Hill 2, Call of Duty: Black Ops 6, LEGO Horizon Adventures e altro.

Sono veramente tante e interessanti le offerte proposte in questa mandata, ma ricordate che questi sconti valgono solo per la giornata di oggi, 15 dicembre, e verranno sostituite da altre nelle prossime 24 ore, dunque dovete fare in fretta se siete interessati.

Potete trovare l'elenco completo degli sconti di oggi a questo indirizzo sul sito ufficiale di GameStop, dal quale potete effettuare anche gli acquisti direttamente online.