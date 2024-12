Non ci sono giochi Xbox rinviati tra quelli pianificati per il 2025, afferma un informatore

Durante il live stream di Giant Bomb di due giorni fa, il giornalista Jeff Grubb ha affermato che " Xbox ha un grosso gioco che sarebbe dovuto uscire nel 2025, che però è stato rinviato. " Naturalmente questa semplice affermazione ha scatenato la curiosità dei giocatori, che sono partiti con il totonomi per provare a capire il gioco di cui si sta parlando e le motivazioni di questo presunto rinvio. I nomi più battuti sono Fable e Perfect Dark , per chi se lo stesse chiedendo, mentre per molti il motivo per il posticipo sarebbe l'annuncio dell'uscita di The Outer Worlds 2 nel 2025 . Sostanzialmente Xbox avrebbe troppe uscite nel corso dell'anno e il gioco senza nome sarebbe stato sacrificato per lasciare spazio agli altri.

Secondo Nate, l'uscita di The Outer Worlds 2 nel 2025 sarebbe stata decisa lo scorso anno, non nel 2024. Quindi non sarebbe una scelta dell'ultimo momento da parte di Xbox. "Non è stato deciso di farlo uscire nel 2025 per il rinvio di un altro gioco", ha scritto nel suo messaggio, aggiungendo: "E, per adesso, tutto ciò che Microsoft ha dato come in uscita nel 2025 rimane in uscita nel 2025."

Uno dei personaggi di Fable

Quindi secondo lui non ci sarebbero stati dei rinvii o, quantomeno, questi non sarebbero relativi a titoli di cui è stato dato il prossimo anno come finestra di lancio. Ciò non esclude che qualche titolo sia stata rinviato internamente, ma a questo punto Fable non dovrebbe far parte dei potenziali candidati.

Naturalmente è giusto specificare che stiamo parlando di voci di corridoio e che non c'è niente di confermato da parte di Microsoft.