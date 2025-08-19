Il nuovo trailer di The Outer Worlds 2 presenta i compagni che potremo arruolare

Il filmato ha confermato la presenza di sei compagni, ciascuno legato a una fazione e con una propria quest personale, storia e specializzazione in combattimento.

L'Opening Night Live è stata la vetrina per annunci di nuovi giochi ma anche per quelli in dirittura d'arrivo nei negozi. Tra questi c'è The Outer Worlds 2 , che è tornato a mostrarsi con un trailer che presenta i compagni che potremo arruolare nelle nostre avventure spaziali.

Facciamo la conoscenza della banda

Nel filmato facciamo la conoscenza di Niles, un agente della Earth Directorate che si trova in piena crisi ideologica. Al suo fianco c'è Valerie, detta Val, un drone di supporto che ricorda SAM del primo capitolo, ma con un ruolo potenzialmente più profondo nella trama.

Marisol è una matematica e assassina appartenente all'Ordine dell'Ascendente, un'organizzazione misteriosa e letale. Aza, invece, è una cultista violenta legata a una setta che venera le Rifts. Inez è una medica da combattimento che ha subito esperimenti genetici e cerca disperatamente una cura per le sue mutazioni. Infine, c'è Tristan, un personaggio ancora avvolto nel mistero, ma che sembra avere legami con forze più oscure e arcane di Arcadia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Outer Worlds 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 29 ottobre. Al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.