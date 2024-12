Le tessere di ricarica del PlayStation Store di Instant Gaming sono in sconto

Gli sconti del PS Store di gennaio (disponibili in accesso anticipato per gli abbonati Plus) ci permettono di acquistare a prezzi scontati vari videogiochi, ma il modo migliore per risparmiare è sommare anche le tessere di ricarica del PlayStation Store vendute in sconto su Instant Gaming. Ad esempio, potete ottenere 60€ di credito pagando 54,99€. È un piccolo sconto, ma è come ottenere credito gratuito in pochi istanti. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Le tessere sono disponibili in vari formati: qui sono ne potete vedere alcuni esempi, ma sulla pagina di Instant Gaming ve ne sono altre. Ricordate però che le scorte non sono infinite, quindi a quando aprirete la pagina del negozio potrebbero essere terminati alcuni tagli. In ogni caso, i prezzi che vedete qui sopra sono quelli definitivi: non ci saranno sorprese nel carrello.