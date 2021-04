Nier Replicant conterrà qualcosa sul protagonista di Gestalt e contenuti tagliati

NieR Replicant riproporrà contenuti tagliati nell'originale e anche qualcosa sul padre di Yonah

Nier Replicant ver.1.22474487139 conterrà diverse sorprese e rimandi che riprenderanno l'originale ma andranno anche oltre a questo, come la riproposizione di contenuti tagliati nella versione uscita anni fa e anche alcuni riferimenti al protagonista della versione occidentale, chiamata NieR Gestalt in occidente, ovvero il padre di Yonah.

"Ci sono alcune sezioni di storia che non siamo stati in grado di inserire nell'originale", ha affermato il producer Yosuke Saito a PCGamesN, "c'è anche un incredibilmente triste ma anche potente nuovo boss che vi aspetta da qualche parte, ci auguriamo che lo apprezziate". L'idea è insomma di fornire una rielaborazione dell'originale NieR anche dal punto di vista dei contenuti e della narrazione.

Non solo: "C'è una nuova storia, un link aggiuntivo ad Automata e anche qualcosa per i fan di Dad Nier, dunque penso che anche coloro che hanno giocato la versione originale dieci anni fa possano essere molto soddisfatti di questa". Saito si riferisce a qualcosa riguardante il protagonista del NieR uscito in occidente, chiamato NieR Gestalt in Giappone dove il titolo è stato distribuito in due diverse versioni.

Visto che il protagonista principale scelto per questo remake è il giovane fratello di Yonah, questo lasciava fuori dalla storia l'altro protagonista, ovvero il padre di Yonah, a cui molti giocatori sono ancora affezionati. Ebbene, sembra che sia presente anche lui in qualche forma.

Lo sviluppo di Nier Replicant ver.1.22474487139 ha subito inoltre influssi dal lavoro svolto su NieR: Automata, in particolare sul sistema di combattimento che è stato sviluppato da Platinum Games, e quanto fatto da Takahisa Taura su questo aspetto ha avuto degli influssi anche nel nuovo remake, a quanto pare.

Nier Replicant ver.1.22474487139 arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 23 aprile 2021 ed è entrato in gold già da tempo. Proprio ieri abbiamo visto il primo voto da Famitsu per il nuovo gioco Square Enix.