NieR Replicant ottiene un primo voto da Famitsu ed è positivo

Nier Replicant Ver. 1.22474487139 è un remake dell'originale dell'epoca PS3 e Xbox 360

Nier Replicant Ver. 1.22474487139 ha una prima valutazione con voto da parte di una rivista straniera, e come spesso accade per i giochi giapponesi si tratta di Famitsu, che assegna al remaster rielaborato (o vero e proprio remake, si potrebbe dire) di Yoko Taro e Square Enix un ottimo 34/40.

Come da tradizione, il voto di Famitsu deriva da quattro valutazioni distinte date da altrettanti redattori della rivista, che per la precisione sono stati 8/9/9/8 in questo caso, dunque tutti voti piuttosto alti, anche se bisogna dire che la pubblicazione in questione non è propriamente famosa per essere severa, specialmente con le produzioni nipponiche di grosso calibro.

È una dimostrazione di questo anche la contemporanea valutazione di Balan Wonderworld, che a fronte di voti non proprio esaltanti un po' in tutto il mondo se la cava qui con un buon 30/40, composto anche da un "9" assegnato da uno dei redattori. In ogni caso, prendiamo in considerazione questo come il primo voto in assoluto per Nier Replicant Ver. 1.22474487139, segnando un inizio indubbiamente positivo per questo interessante gioco. Vediamo dunque i voti assegnati da Famitsu in questo nuovo numero: