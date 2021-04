Call of the Sea per PS4 e PS5 annunciato con periodo di uscita

Call of the Sea è stato infine annunciato in via ufficiale su PS4 e PS5, segnando dunque la conclusione del periodo di esclusiva temporale a favore di Xbox, con il gioco che ha uscita prevista per maggio 2021 sulle console Sony.

Non c'è ancora una data precisa, ma possiamo aspettare l'ottimo adventure in prima persona su PS4 e PS5 dal mese prossimo, dunque. D'altra parte, il teaser pubblicato qualche giorno fa lasciava poco spazio a interpretazioni e la questione è stata confermata nelle ore scorse dall'account ufficiale del team Out of the Blue.

Il gioco di debutto del team indie spagnolo è davvero interessante: si tratta di un'avventura che mischia toni romantici di una disperata storia d'amore con l'inquietudine lovecraftiana e metafisica in maniera piuttosto inedita per quanto riguarda i videogiochi e decisamente azzeccata, oltretutto con una splendida caratterizzazione da fumetto pulp anni 40.

La narrazione interessante, sostenuta soprattutto dal bel doppiaggio della protagonista, è un ottimo collante per gli enigmi ambientali che richiamano la tradizione di Myst e simili. Alcuni di questi si presentano decisamente ostici, forse anche troppo, ma in linea di massima si tratta davvero di un'esperienza da provare, essendo uno degli indie più interessanti usciti negli ultimi mesi su Xbox Game Pass e non solo.



Da notare, peraltro, come sotto il tweet di annuncio dell'arrivo su PlayStation si trovino numerosi apprezzamenti per il gioco e ben poca console war, fortunatamente, con anche l'account ufficiale di Xbox a celebrare il passaggio di Call of the Sea a regime multipiattaforma. Potete conoscere meglio il gioco nella recensione di Call of the Sea da parte di Alessandra Borgonovo.