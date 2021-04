Street Fighter 5: il cosplay di Chun Li in Battle Dress di NadyaSonika ispira potenza

Street Fighter 5 non è forse molto pescato dalle cosplayer come fonte d'ispirazione ma, come da tradizione per la serie Capcom, il roster è pieno di personaggi molto carismatici da interpretare, come dimostra quest'ottimo cosplay di Chun Li da parte di NadyaSonika.

La combattente in questione è un pezzo di storia dei videogiochi, che si è saputa comunque rinnovare di capitolo in capitolo sempre in nuove maniere, risultando comunque sempre al passo. In Street Fighter V si presenta più in forma che mai e caratterizzata peraltro da nuovi costumi e aspetti che ne hanno alquanto svecchiato l'immagine classica.

Una di queste nuove "divise" è il Battle Dress, che pur riprendendo lo stile cinese classico del personaggio ne modifica sensibilmente il look storico, con una sorta di lungo vestito nero particolarmente elegante. Proprio a partire da questo aspetto nuovo, NadyaSonika ha costruito il suo cosplay di Chun Li, che si presenta particolarmente fedele nei particolari del vestito.

Il fisico alquanto statuario della cosplayer fa poi il resto, mettendo in scena una rappresentazione decisamente fedele della massiccia ma anche sensuale combattente di Street Fighter V, rappresentata qui nella tipica mossa di saluto di inizio o fine incontro.

