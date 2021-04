Blizzard Arcade Collection si è espansa con 2 giochi in più, gratis

Blizzard Arcade Collection ripropone una raccolta di classici anni 90 della compagnia

Blizzard Arcade Collection, la raccolta di vecchi classici Blizzard uscita a febbraio su PC e console, si è espansa nelle ore scorse con un aggiornamento gratis che ha aggiunto altri due giochi al catalogo, rendendo più completo questo recupero degli anni 90 della compagnia.

I due giochi aggiunti sono The Lost Vikings 2, seguito del capostipite che era già presente all'interno di Blizzard Arcade Collection, rendendo dunque la serie completa, e RPM Racing, un gioco di corse che si può definire il predecessore di Rock N Roll Racing, anche questo già presente all'interno del catalogo.

The Lost Vikings 2 espande ed arricchisce con nuovi livelli, nuove meccaniche di gameplay e un certo avanzamento tecnologico in termini di grafica e sonoro quanto il primo capitolo aveva portato sulle scene: ovvero si tratta di un platform a scorrimento con elementi adventure, che costringe a risolvere enigmi e puzzle sfruttando le diverse caratteristiche e abilità dei vichinghi protagonisti, che in questo seguito diventano cinque.

RPM Racing è invece un racing game arcade che condivide con Rock N Roll Racing la sua caratteristica principale, ovvero l'inquadratura isometrica che non rende proprio semplicissima la guida ma che introduce un gameplay davvero particolare. L'aggiornamento che ha introdotto i due giochi aggiuntivi è gratuito per tutti coloro che hanno acquistato Blizzard Arcade Collection ed è disponibile dalla giornata di ieri.

La raccolta in questione è stata presentata alla BlizzCon 2021, dalla quale sono emerse diverse altre novità riguardanti Blizzard, tra le quali ovviamente informazioni su Diablo IV e Diablo II: Resurrected.