Oculus Quest 2: l'aggiornamento V28 porta connessione wireless al PC e 120 Hz

Oculus Quest 2 si conferma una scelta molto interessante nell'ambito realtà virtuale

Oculus Quest 2 si evolve sensibilmente con il rilascio del nuovo aggiornamento V28 al software di sistema del visore a realtà virtuale, che porta tra le altre cose due aggiunte fondamentali come la connessione wireless al PC con Air Link e il supporto nativo ai 120 Hz.

All'indomani dell'annuncio dell'Oculus Gaming Showcase, evento che si terrà alla mezzanotte tra il 21 e il 22 aprile e porterà diverse novità sul mondo dei visori Oculus, arrivano anche dettagli sull'importante update V28 per Oculus Quest 2, che rende il nuovo headset ancora più evoluto e convincente. Non c'è ancora una data di uscita precisa per l'aggiornamento ma dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni.

Air Link consentirà di connettere Oculus Quest 2 al PC senza utilizzare cavi, come invece accadeva finora con l'Oculus Link standard, rendendo dunque il visore completamente libero anche in questa modalità, sfruttando la connessione Wi-Fi. Si tratta di una prima versione di questo tipo di collegamento, dunque si presterà probabilmente a ulteriori evoluzioni e compatibilità.

Per il momento, Oculus suggerisce di utilizzare la modalità Wi-Fi WPA-2 e una rete a 5GHz con router AC o AX, connesso direttamente al PC attraverso cavo ethernet. Questi sono almeno i consigli da parte del team, per ridurre al minimo eventuali problemi di latenza o perdita di segnale, ma la questione è ancora sperimentale e andrà provata con mano.

Altra aggiunta importante è il supporto nativo ai 120 Hz, che dovrebbe migliorare sensibilmente la visualizzazione di contenuti con un refresh così elevato dei display. Tutto questo non fa che rendere ancora più convincente l'Oculus Quest 2, visore che d'altra parte si è già dimostrato un successo nel suo ambito, potete saperne di più leggendo la recensione di Oculus Quest 2 da parte di Pierpaolo Greco.