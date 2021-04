Castlevania Stagione 4: Netflix annuncia data di uscita e finale

Castlevania Stagione 4 ha una data di uscita ufficiale da parte di Netflix: la serie animata basata sul celebre franchise di Konami sarà disponibile sul servizio di streaming video a partire dal 13 maggio 2021 e sarà l'ultima stagione per la serie, rappresentando dunque il finale della storia.

Per l'occasione, Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer di presentazione per la Stagione 4 di Castlevania, visibile nel tweet riportato qui sotto, che anticipa qualcosa degli eventi che verranno narrati in questa quarta e ultima parte della serie animata.



"Qui è dove tutto è iniziato. La stagione finale di Castlevania arriva il 13 maggio", si legge nel messaggio, che chiarisce in maniera ufficiale come questa quarta stagione sia l'ultima prevista per questa fortunata produzione Netflix, il cui successo è andato forse anche al di là delle aspettative, per una licenza ancora famosa ma al giorno d'oggi forse un po' di nicchia.

Nel video teaser vediamo una mappa con diverse zone in cui si svolgono gli eventi: dalla Valacchia alla Romania, dalla Stiria fino quasi all'India, il Regno di Dracula sembra estendersi come un'enorme macchia di sangue in espansione sull'Europa dell'Est, e dovrà essere fermato in qualche modo.

Tra i personaggi presenti in Castlevania: Stagione 4, di cui possiamo anche sentire le voci in questo video teaser, troviamo Trevor Belmont, Carmilla, Alucard e vari altri. Dopo una Stagione 3 non molto convincente, attendiamo dunque di vedere la conclusione della storia in questa quarta stagione, considerando che Netflix sembra abbia già progettato alcuni spin-off per dopo. Nel frattempo, sul fronte dei videogiochi tutto tace, a parte alcune voci di corridoio che vorrebbero un possibile reboot di Castlevania.