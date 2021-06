Xbox Game Pass: un video mostra tutti i giochi in arrivo al lancio sul servizio

In occasione dell'Xbox Games Showcase è stato pubblicato un video reel che mostra tutti i giochi in arrivo al lancio sul servizio Xbox Game Pass. Sì, tutti i giochi visibili nel filmato saranno giocabili dagli abbonati da subito, senza costi aggiuntivi.

Si tratta di un carrellata davvero impressionante, considerando la qualità apparente di alcuni titoli, come The Ascent, S.T.A.L.K.E.R. 2, The Gunk e molti altri ancora. Da notare che mancano i giochi first party, come Halo Infinite o Forza Horizon 5, anch'essi disponibili dal lancio su Xbox Game Pass. Trovate il video in testa alla notizia.