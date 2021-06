Battlefield 2042, un video diario rivela modalità e nuovi dettagli sul gioco

Battlefield 2042 è stato presentato all'Xbox Games Showcase Extended con un video diario dedicato alle modalità in cui gli sviluppatori del gioco hanno rivelato nuovi dettagli.

In uscita il 22 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Battlefield 2042 offrirà un'esperienza basata esclusivamente sul multiplayer, con tanti contenuti inediti pensati per coinvolgere la fanbase della serie come mai prima.

Il design director Daniel Berlin ha parlato nel filmato delle nuove meccaniche introdotte nel nuovo capitolo e delle modalità con cui potremo cimentarci fin dal lancio di Battlefield 2042.

Naturalmente non mancheranno ulteriori aggiornamenti in arrivo successivamente, nell'ambito di un progetto che punterà a mantenere alta l'attenzione e il coinvolgimento degli utenti grazie a un supporto ricco e puntuale.