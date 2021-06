Battlefield 2042: data di uscita su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S

Lo abbiamo atteso a lungo e finalmente è stato svelato: Battlefield 2042 è realtà. O per meglio dire, sarà realtà fra alcuni mesi. Fortunatamente, Electronic Arts e DICE hanno svelato la data di uscita di Battlefield 2042: lo sparatutto arriverà il 22 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Come è tipico per giochi di questo tipo, sarà possibile accedere a Battlefield 2042 in anticipo di sette giorni prenotando il gioco. Inoltre, sarà rilasciata un'alpha tecnica a luglio 2021. Ci sarà quindi modo di provare il gioco ben prima della data di uscita.

Battlefield 2042

Come vi abbiamo spiegato nel nostro completissimo speciale, Battlefield 2042 si concentrerà sul multiplayer. Ci saranno tre diverse tipologie di multigiocatore nel titolo di DICE e una di queste sarà All-Out Warfare, uno scontro su larga scala per 128 giocatori (su PC, PS5 e Xbox Series X) divisi in due fazioni. Ci saranno due modalità: Conquest e Breakthrough. Su PS4 e Xbon One il limite sarà di 64 giocatori (le mappe saranno per questo leggermente modificate per adattarsi al diverso numero di giocatori).

Battlefield 2042 proporrà poi gli specialisti, ovvero delle classi che saranno definite solo da un gadget primario e un traccio unico (ovvero un bonus passivo). Le armi, gli altri gadget e le granate potranno invece essere equipaggiate liberamente. Al lancio ci saranno 10 diversi specialisti. Per tutti i dettagli, potete leggere il nostro speciale: tutte le informazioni sul nuovo capitolo dello shooter multiplayer di DICE.

La data di uscita di Battlefield 2042, ripetiamo, è il 22 ottobre 2021 per tutte le versioni (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Potete vedere il trailer di annuncio a questo indirizzo.