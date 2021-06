Battlefield 2042: trailer dell'annuncio mostra spettacolari scene di azione

L'attesa è stata lunga, ma finalmente abbiamo modo di vedere in azione Battlefield 2042, vero nome dello sparattutto di Electronic Arts e DICE che per qualche tempo è stato noto come Battlefield 6. Il team di sviluppo ha rilasciato un trailer dell'annuncio, che potete vedere anche voi qui sopra.

Battlefield 2042 è stato al centro di parecchi rumor nelle ultime settimane, con anche alcuni leak che hanno svelato qualche immagine e alcune delle informazioni più interessati con anticipo. Arrivati a questo punto, però, conta poco in quanto tutto ciò di cui abbiamo bisogno è il trailer condiviso dagli sviluppatori.

Battlefield 2042

Il trailer di Battlefield 2042 ci permette di vedere varie scene e, una delle prime cose che possiamo notare, è che a livello tecnico sembra veramente molto promettente, soprattutto visto che parliamo di un gioco multigiocatore che punta a proporre anche battaglie con molti giocatori all'interno. Potete trovare tutti i dettagli sul gioco nella nostra anteprima.

Diteci, cosa ne pensate del gioco di Electronic Arts e DICE? Questo trailer di Battlefield 2042 vi ha convinto oppure vi aspettavate qualcosa di diverso dallo sparatutto?