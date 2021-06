F1 2021 su PS5 e Xbox Series X: modalità grafiche tra risoluzione e performance

F1 2021 su PS5 e Xbox Series X avrà le due classiche modalità grafiche incentrate sulla risoluzione o sulle performance, mentre ne è prevista al momento una sola per quanto riguarda Xbox Series S.

Secondo quanto riferito da Lee Mather, franchise director presso Codemasters, F1 2021 avrà due opzioni selezionabili su PS5 e Xbox Series X: 4K a 60 fps oppure 1440p a 120 fps, consentendo dunque di raggiungere anche tale notevole fluidità, come era emerso anche in precedenza.

F1 2021 è il nuovo appuntamento con la serie Codemasters

Su Xbox Series S è invece prevista solo la modalità a 1080p e 60 frame al secondo, prediligendo dunque il mantenimento di questo frame-rate e mantenendo la risoluzione ottimale per schermi a 1080p. F1 2021 rappresenta il primo capitolo della serie ad uscire sotto etichetta Electronic Arts, dopo che Codemasters è stata acquisita in blocco dal gigante americano.

Secondo quanto riferito da Mather, dunque, la modalità grafica su PS5 e Xbox Series X dovrebbe andare a 4K mantenendo comunque i 60 fps, dunque si tratterebbe già di una soluzione ottimale, anche se c'è da vedere come sempre se si tratti di 4K nativi o con risoluzione dinamica, ma chi volesse spingersi oltre e possiede un display in grado di supportarli, potrà scegliere anche di andare a 120 fps abbassando la risoluzione a 1440p, ovvero i 2K, anche in questo caso da valutare se nativi o meno.

Considerando la qualità già dimostrata in precedenza dalle produzioni Codemasters, c'è da aspettarsi ottime cose anche da F1 2021, di cui abbiamo recentemente pubblicato un provato sulla versione di test, da parte di Aligi Comandini.