Battlefield 2042 senza single player ma con tre grosse modalità multiplayer e 7 mappe

Battlefield 2042 è stato infine presentato in forma ufficiale ed è confermata l'assenza del single player classico in favore di tre grosse modalità multiplayer che offriranno diverse variazioni in termini di gameplay su 7 mappe iniziali.

Non ci sarà dunque una Campagna single player classica, ma sono previsti degli elementi narrativi all'interno delle varie modalità multiplayer, a quanto pare. Queste sono essenzialmente tre tipologie di gioco differenti, in grado di creare varie situazioni, come spiegato anche nella nostra anteprima firmata Pierpaolo Greco.

Battlefield 2042 presenta 7 mappe ispirate a luoghi reali sulla Terra

La prima modalità è All-Out Warfare, su cui si è incentrato anche l'evento di presentazione: contiene al suo interno due opzioni differenti, ovvero Conquest e Brakthrough, entrambe con supporto per 128 giocatori online su PS5, Xbox Series X|S e PC, su 7 mappe disponibili al lancio.

Le mappe sono Kaleidoscope, Manifest, Orbital, Discarded, Renewal, Hourglass e Breakaway, tutte sparse in diversi luoghi della Terra e, a tema con la storia del gioco, caratterizzate da elementi futuristici e per certi versi quasi post-apocalittici tra tempeste di sabbia, giganteschi tornado e vari altri eventi cataclismi.

La seconda modalità è Hazard Zone, che dovrebbe essere in un certo senso la risposta di DICE al battle royale: quest'ultimo non è infatti previsto ufficialmente all'interno di Battlefield 2042 ma ha una sua variante specifica. Si tratta di un multiplayer a squadre che verrà presentato più avanti ma che dovrebbe avere elementi in comune con la celebre modalità utilizzata anche da Call of Duty: Warzone.

La terza modalità multiplayer non è ancora stata annunciata, ma è stata sviluppata appositamente da DICE LA come una sorta di "lettera d'amore" per i fan di Battlefield, Non ci sono ancora dettagli al riguardo ma sembra essere qualcosa che riguarda un po' le origini più classiche della serie, in attesa di scoprirla.

Nel frattempo, abbiamo visto il trailer di presentazione di Battlefield 2042 e abbiamo scoperto anche la data di uscita del gioco: il 22 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.