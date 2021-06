Battlefield 2042: l'anteprima del nuovo capitolo dello shooter multiplayer di DICE

Prima di entrare nei dettagli di questa anteprima di Battlefield 2042 , ne approfittiamo per ricordarvi che il titolo è previsto in uscita sul mercato il 22 ottobre 2021 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e anche sulle console old-gen PlayStation 4 e Xbox One, con alcune piccole differenze che vi spiegheremo nel corso dell'articolo; non mancheranno ovviamente alpha, beta, e accesso anticipato a seconda di cosa andrete a preordinare come da tradizione dei titoli Electronic Arts.

Mentre starete leggendo questa anteprima di Battlefield 2042 avrete sicuramente già visto il pompato e adrenalinico trailer di presentazione, ma noi siamo qui pronti a raccontarvi tutti i dettagli e tutte le prime informazioni rilasciate da publisher e sviluppatore in merito al sequel. E vi garantiamo che di roba da dire ce n'è in abbondanza visto che Battlefield 2042 è davvero intenzionato a ritornare alle origini della serie spingendo forte sul pedale delle innovazioni e non facendosi mancare anche qualche interessante elemento di rottura con gli elementi tipici del franchise.

Dopo un mare di leak, indiscrezioni, voci di corridoio e video più o meno trafugati con malizia, finalmente Electronic Arts ha scelto di sollevare il velo dal prossimo capitolo del suo più famoso e venduto franchise di shooter: Battlefield 2042 . E già soltanto dal titolo è ben chiaro quanto il publisher, accompagnato dal sapiente lavoro di DICE , sia intenzionato non soltanto a stuzzicare i numerosi giocatori che in questi ultimi anni si sono fatti trasportare dai numerosi sparatutto in prima persona che hanno invaso il mercato, ma anche a recuperare i fan di vecchia data che proprio con Battlefield sono cresciuti.

Nei 20 anni che ci separano dallo scenario del gioco, la situazione climatica ha continuato a peggiorare a causa dell'inquinamento umano fino a raggiungere un punto di non ritorno con il livello del mare alzatosi fino a sommergere intere nazioni e causando il collasso economico dell'umanità. I pochi stati scampati al disastro naturale e ancora in grado di mantenere una parvenza di organizzazione, hanno scelto di chiudere i propri confini causando la più grande crisi mondiale nella gestione di rifugiati: sono decine di milioni le persone che non hanno più una dimora e non riescono ad accedere a risorse per soddisfare le loro necessità primarie.

Battlefield 2042 punta forte su una scelta ormai inevitabile ma che sicuramente lascerà qualcuno con l'amaro in bocca: niente più campagna single player, ma solo ed esclusivamente una componente multiplayer di altissimo livello, straripante di idee e con anche qualche opzione per permettere ai giocatori di allenarsi e sperimentare riempiendo il campo di battaglia di avversari guidati dall'intelligenza artificiale.

Il multiplayer

Carri armati ed elicotteri: in Battlefield 2042 non mancheranno i mezzi

Quanto raccontato serve chiaramente da espediente per portare su TV questa sorta di ritorno alle origini della serie: quel multiplayer su vastissima scala che sarà l'elemento fondante di Battlefield 2042. O, perlomeno, rappresenterà uno dei tre piloni che andranno a comporre l'intera esperienza multigiocatore del titolo ed è proprio quello su cui si è focalizzata gran parte della presentazione a cui abbiamo assistito.

L'idea di base è offrire il più grande sandbox multigiocatore mai portato su PC e console sfruttando l'ultima versione del Frostbite per simulare una guerra su larga scala e senza esclusione di colpi in classico stile Battlefield: mappe enormi, ogni tipologia di veicolo immaginabile, velivoli per raggiungere la supremazia aerea e un totale di 128 giocatori suddivisi tra le 2 fazioni rappresentate da USA e Russia.

Il gameplay punterà quindi al ritorno agli elementi tipici del franchise e non è un caso che le prime 2 modalità rivelate dallo sviluppatore sono Conquest e Breakthrough, due glorie del passato. Conquest è probabilmente la modalità più rappresentativa e caratteristica della serie: l'obiettivo delle 2 fazioni è conquistare e mantenere tutta una serie di obiettivi sparsi all'interno delle enormi mappe del gioco con l'obiettivo di azzerare il più velocemente possibile i ticket della squadra avversaria. DICE ha lavorato tantissimo sul design degli scenari per tentare di creare un flusso dell'azione in grado di alternare con costanza momenti estremamente caotici con decine e decine di giocatori alle prese con singoli obiettivi, e fasi più rilassanti e tattiche dove singole squadre potranno muoversi per andare in avanscoperta o comunque infiltrarsi dietro le linee nemiche e conquistare zone scoperte.

Un hovercraft del futuro in Battlefield 2042

Breakthrough si pone quasi all'opposto dello spettro visto che l'avanzamento del gameplay sarà maggiormente guidato dalle scelte di design del team di sviluppo. Le 2 fazioni avranno infatti il ruolo ben definito di squadra attaccante e squadra in difesa: i primi dovranno spostare il fronte di battaglia distruggendo le fortificazioni e uccidendo gli avversari per far muovere la linea di attrito e arrivare a conquistare il quartier generale nemico prima dello scadere del tempo. Il team difensore dovrà invece evitare che questo accada mantenendo il più possibile in stallo la battaglia e sfruttando ogni centimetro di terra per difendere la propria zona così da raggiungere la fine del timer senza aver perso la propria fortificazione più preziosa.

Abbiamo già visto entrambe le modalità nei capitoli precedenti di Battlefield ma in 2042 saranno le novità di gameplay a trasformare l'esperienza in modo da renderla comunque originale, fresca e ulteriormente potenziata rispetto al passato. E a contribuire a tutto questo ci sarà chiaramente il raddoppio delle forze sul campo visto che le principali mappe saranno in grado di gestire il nuovo numero massimo di 128 giocatori.

Proprio in questo ambito si annida l'unica, principale differenza strutturale tra le versioni PC e console attuali e le versioni old-gen di PS4 e Xbox One che rimarranno invece limitate ai 64 giocatori al massimo. DICE ha sottolineato in molteplici occasioni durante la presentazione che in termini di modalità, armi, veicoli, armamenti e interazioni, le 2 versioni saranno perfettamente identiche. Ciò che cambierà, oltre ovviamente alla componente tecnica, sarà per l'appunto il numero massimo di giocatori supportati: 128 da un parte, 64 dall'altra. E, di conseguenza, le mappe saranno leggermente ritoccate e ridimensionate per accogliere il differente conteggio di sfidanti senza il rischio di diluire le occasioni di scontro.

L'incredibile vastità della guerra di Battlefield 2042

L'altra importante novità rispetto al passato, accennata poco più in alto nell'articolo, è la possibilità di configurare le 2 modalità Conquest e Breakthrough in modo da accogliere anche giocatori controllati dall'intelligenza artificiale. Sarà così possibile giocare in solitaria con alleati e avversari computerizzati, oppure giocare con un gruppo di amici per comporre un team e riempire il resto del match, e quindi gli slot residui di entrambe le fazioni, con l'IA. Non è ben chiaro se in una partita multiplayer tradizionale sarà possibile inserire solo un certo numero di avversari controllati dal computer o se questa funzionalità sarà implementata in ogni altra modalità di gioco, ma DICE è apparsa particolarmente flessibile sottolineando la totale personalizzazione di Battlefield 2042 così da offrire a tutti i giocatori un'esperienza ritagliata in funzione delle proprie necessità di sfida e di allenamento.