We Are Football: la recensione del nuovo manageriale calcistico

Prima di passare alla recensione di We Are Football , ricordiamo che alla guida del progetto figura il nome di Gerald Köhler, creatore della vecchia serie On The Ball e figura chiave nella realizzazione dei primi FIFA Manager . Seppellito ormai da diversi anni il franchise realizzato da Electronic Arts, per Köhler è arrivato il momento di tornare a lavorare nella nicchia dei manageriali dedicati al calcio.

Anche se il nome del team di sviluppo vi dice poco, sappiate che in realtà dietro Winning Streak Games si celano alcuni veterani del settore, intenzionati, come stiamo per vedere, ad affiancare la loro proposta a quella di Football Manager, più che a fare una vera e propria concorrenza al vecchio colosso.

Si può riuscire realmente a fare concorrenza a Football Manager ? La domanda devono essersela posta anche i membri di Winning Streak Games prima di imbarcarsi nella realizzazione di We Are Football, manageriale calcistico destinato ad arrivare proprio in questi giorni in un mercato dominato dalla pietra miliare targata Sports Interactive.

Modalità e squadre

Una volta completato il breve tutorial destinato a mostrare le basi di gioco di We Are Football, arriva il momento di scegliere come vivere la propria avventura manageriale. Le opzioni che vengono messe a disposizione riguardano la possibilità di giocare da soli o insieme a un'altra persona in modalità hotseat, dopo avere scelto ognuno la propria squadra. Da questo punto di vista We Are Football decide di abbracciare sin da subito la filosofia già adottata da qualche anno da EA Sports con FIFA, proponendo oltre ai campionati maschili anche quelli femminili. La differenza nelle dinamiche di gioco, per quello che abbiamo potuto vedere, è minima, ma resta comunque il fatto che We Are Football è il primo manageriale a proporre un'alternativa del genere.

Che si scelgano squadre maschili o femminili, quello che manca totalmente sono le licenze di club, campionati e calciatori reali, in assenza delle quali i membri di Winning Streak Games si sono dovuti inventare nomi fittizi coi quali riempire il gioco. Le squadre risultano facilmente riconoscibili grazie ai loro colori e a qualche gioco di parole carino che richiama la controparte reale, come Sirtaki Verona al posto di Hellas Verona o Giovin Torino per la Juventus.

Lo stesso purtroppo non si può dire dei giocatori presenti. La composizione delle rose risulta infatti completamente casuale e non permette quindi di riconoscere in alcun modo le stelle del panorama mondiale reale. Selezionando il Napoli, per esempio, ci siamo ritrovati una rosa composta per la maggior parte da soli calciatori italiani, accompagnati da due argentini. Col tempo si finisce per affezionarsi anche ai giocatori che troviamo in We Are Football, ma è chiaro che una situazione di partenza in cui non riusciamo a riconoscere in nessun modo il Koulibaly o il Mertens di turno può finire inevitabilmente per sottrarre interesse nei confronti di questo titolo.

A queste mancanze prova a porre rimedio l'editor presente all'interno del pacchetto, grazie al quale i giocatori possono modificare e creare a proprio piacimento gli elementi di gioco. La speranza è naturalmente quella che si formi una community di We Are Football che si faccia carico di questo lavoro come avviene in altri casi analoghi, anche se una cosa del genere non è per niente scontata.