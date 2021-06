Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S: la versione console ha alcune novità

Microsoft Flight Simulator sta per arrivare su Xbox Series X|S e la nuova versione è stata al centro di un approfondimento nel corso dell'Xbox Showcase Extended di oggi, con alcuni dettagli sull'edizione specificamente studiata per le console.

Jorg Neumann, responsabile di Microsoft Flight Simulator, ha illustrato alcune delle novità applicate alla simulazione nella versione Xbox Series X|S. Gli sviluppatori sono rimasti fedeli all'originale su PC, nell'intenzione di non annacquare o "gamificare" troppo l'esperienza della simulazione, ma applicando una serie di aiuti aggiuntivi.

Questi significa che Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S conterrà 22 nuovi tutorial invece degli 8 presenti su PC, consentendo dunque un'introduzione molto più profonda e graduale nelle varie meccaniche della simulazione. Sarà possibile anche ottenere punteggi in ogni fase dei tutorial, in modo da capire come stiamo andando.

Inoltre, è presente un assistente virtuale che prende il controllo dell'area in ogni situazione, consentendo così di risolvere eventuali momenti complicati. Il senso è dunque non sminuire la simulazione ma renderla in vari modi più accessibile e comprenderla in maniera graduale.

Una nuova opzione interessante è inoltre "land anywhere", ovvero "atterra ovunque", che consente di fare proprio quello che dice il nome. In sostanza, con questa opzione è possibile atterrare in aree non previste per l'atterraggio, purché ovviamente abbiano una conformazione ideale per l'operazione. Per consentire questo, agli aerei possono essere applicati sci, galleggianti ed elementi aggiuntivi per eseguire la manovra su varie superfici. Proprio oggi abbiamo visto il nuovo trailer sul Nordic Update gratuito.