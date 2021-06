Sea of Thieves: A Pirates Life: nuovo trailer e annuncio di un evento dedicato

In occasione dell'Xbox Games Showcase, RARE ha mostrato un nuovo trailer di Sea of Thieves: A Pirates Life e ha annunciato un evento dedicato per illustrare la collaborazione con Disney nella realizzazione di questa grossa espansione.

Si terrà domenica 20 giugno, proseguendo la serie di eventi Xbox di questo periodo. Gli appassionati di Sea of Thieves non possono mancare.

Il filmato mostra diverse sequenze di gioco, alcuni dei personaggi della serie che saranno introdotti in Sea of Thieves, nonché alcuni giganteschi boss, che metteranno a dura prova la vita di tutti i filibustieri appassionati.

Per il resto vi ricordiamo che Sea of Thieves: A Pirates Life sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2021, ossia tra pochissimi giorni. Sarà completamente gratuito, come parte della Season Three.