Microsoft Flight Simulator: Nordic Update disponibile, si mostra in video

Microsoft Flight Simulator continua ad espandersi e arricchirsi a dismisura con nuovi aggiornamenti di contenuti, come vediamo in questo spettacolare trailer sul Nordic Update, aggiornamento tutto incentrato sui paesi nordici tra Danimarca e Scandinavia.

Il Nordic Update dovrebbe essere disponibile in queste ore, essendo fissato per il 17 giugno 2021, e comprende numerosi miglioramenti alle aree geografiche in questione e in particolare Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda, con miglioramenti applicati alla resa di varie ambientazioni naturali e strutture urbane e storiche della zona.

Si tratta del World Update 5 ed è completamente gratuito per i possessori di Microsoft Flight Simulator, portando con sé miglioramenti a 100 aeroporti, 78 punti di interesse e panorami ulteriormente arricchiti con una rielaborazione generale da parte degli sviluppatori rispetto alle mappe di base.

Sono stati inoltre inseriti cinque nuovi "bush trip", che sono percorsi specificamente studiati per poter fornire le migliori visioni su vari punti di interesse e landmark particolarmente rielaborati con questo nuovo aggiornamento.

Non si tratta comunque delle uniche novità apportate con il World Update 5, visto che numerose modifiche sono state applicate anche all'SDK, alle performance generali del gioco, alle opzioni e alla simulazione stessa, come potete vedere nell'esteso post sul blog ufficiale dedicato a questo nuovo aggiornamento.

Ricordiamo inoltre che Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S ha infine una data di uscita annunciata nel corso della conferenza E3 2021, fissata per il 27 luglio 2021 e con pre-load già disponibile sulle console. Il gioco è incluso in Xbox Game Pass, ovviamente, e su console andrà a 30 FPS.