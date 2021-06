Doki Doki Literature Club Plus!: un nuovo video di gameplay ci permette di adorare Monika

Monika ci ha ordinato di segnalarvi la pubblicazione di questo nuovo filmato di gameplay di Doki Doki Literature Club Plus! la versione riveduta e corretta della visual novel di culto di ambientazione scolastica, ma dai risvolti decisamente imprevedibili.

Naturalmente se avete giocato l'originale siete obbligati a giocarci, e sottolineiamo che non è un consiglio ma un ordine preciso e non contrattabile. Tutti gli altri sono gentilmente invitati a farlo.

Il filmato è un'esclusiva di Gamespot ed è commentato da Dan Salvato, l'autore del gioco, che spiega nel dettaglio quali novità sono state introdotte per giustificare l'intera operazione.

Prima di lasciarvi a tanta meraviglia, vi ricordiamo che Doki Doki Literature Club Plus! è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Quindi avete moltissime opzioni per iniziare o continuare ad adorare la nostra padrona (si scherza, ma non troppo). Intanto che aspettiamo l'uscita, potete giocare a Doki Doki Literature Club, che potete scaricare gratuitamente da Steam!