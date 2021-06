Tales of Arise, video di gameplay e tante immagini per il titolo Bandai Namco

Tales of Arise si mostra con nuovi video di gameplay e tantissime immagini inedite, provenienti per lo più da testate giapponesi che hanno toccato con mano il titolo prodotto da Bandai Namco.

Come abbiamo scritto nel nostro provato di Tales of Arise, il gioco può contare su di un sistema di combattimento davvero solido e su di un comparto tecnico sostanzialmente migliorato rispetto al passato.

Protagonista domani di un ulteriore evento in streaming, Tales of Arise proverà a convincere i fan del franchise ma anche e soprattutto i nuovi utenti a sperimentare la sua rinnovata esperienza jRPG.

Gli scatti mostrano i personaggi del gioco in azione, qualche sequenza di combattimento, un assaggio dell'interfaccia e mettono in evidenza l'eccellente grafica in cel shading che valorizza lo stile anime adottato dagli sviluppatori.

Per trecento anni, Rena ha imposto il suo dominio su Dahna, saccheggiando le risorse del pianeta e mortificando la dignità e la libertà degli abitanti.

Questo racconto ha inizio con l'incontro tra un ragazzo e una ragazza, nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro.

Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e appagante e una storia coinvolgente ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise porta ai massimi livelli il gioco di ruolo di scuola giapponese.