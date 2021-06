Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X andrà a 30 FPS

Attraverso Twitter Asobo Studio voluto diffondere un dettaglio aggiuntivo sulla versione Xbox Series X di Microsoft Flight Simulator. Il gioco, presentato ufficialmente con tanto di data di uscita sulla console di nuova generazione di Microsoft, ha impressionato anche in questo caso per la grafica e il livello di dettaglio. Nonostante non si abbiano ancora dettagli sulla risoluzione, lo studio francese ha confermato che il loro obiettivo su Xbox Series X sarà quello di raggiungere i 30 FPS.

"Il framerate di base sarà 30 FPS," hanno scritto in risposta ad un utente che chiedeva informazioni. Per poi aggiungere un dettaglio molto interessante: "Sulle TV che supportano il VRR [oltre che sui monitor NdR], il framerate può andare oltre i 30 FPS".

Nei commenti al tweet si possono trovare due schieramenti opposti: c'è chi trova i 30FPS con quel livello qualitativo un ottimo risultato per una console che costa 500 euro e chi invece ironizza sul fatto che Phil Spencer aveva promesso i 60 fotogrammi al secondo come standard per questa generazione.

Asobo Studio non è voluta poi tornare a commentare la notizia e non è entrata quindi nel dettaglio delle eventuali modalità grafiche aggiuntive. Per questo non sappiamo se ci sarà una qualche modalità performance in grado di raddoppiare i 60 fotogrammi al secondo o se l'arrivo delle Fidelity FX Super Resolution su Xbox Series X e S aiuterà anche il simulatore di volo.