Xbox Series X e S useranno FidelityFx Super Resolution, arriva la conferma

Xbox Series X e S utilizzeranno la tecnologia FidelityFx Super Resolution, come confermato da Microsoft a IGN.com, tramite una nota ufficiale che non lascia troppi dubbi in merito: "A Xbox siamo emozionati dalle potenzialità della tecnologia FidelityFx Super Resolution di AMD, che consideriamo un altro grande modo per gli sviluppatori per aumentare risoluzione e fluidità dei loro giochi. Presto vi diremo di più."

FidelityFx Super Resolution è, detto in modo molto barbaro, una tecnologia simile a DLSS di Nvidia che tramite dei potenti algoritmi di intelligenza artificiale fa l'upscale delle immagini a schermo, così da risparmiare potenza di calcolo. La sostanza è che i giochi che la usano risultano più fluidi e possono essere spinti a risoluzioni più alte senza alcun sacrificio in termini di dettaglio grafico.

Se l'utilizzo di simile tecnologie su PC si è già dimostrato vincente, su console potrebbe risultare ancora più interessante, essendo l'hardware fisso. In questo modo molti giochi non dovrebbero più faticare a raggiungere i 4K.

Rimane da vedere nella pratica cosa comporterà effettivamente, ma le prospettive sono ottime e quanto mostrato finora da AMD è davvero promettente. Non ci resta che conoscere quali saranno i primi giochi che utilizzeranno FidelityFx Super Resolution per poi valutarne i miglioramenti effettivi.