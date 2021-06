Chernobylite: un video dedicato alle bambole inquietanti che popolano il gioco

The Farm 51 ha pubblicato un nuovo video di Chernobylite, sparatutto survival con elementi da gioco di ruolo, per mostrare le inquietanti bambole che popolano il mondo di gioco, contestualizzandole. Sono solo parte dello scenario, ho hanno una funzione specifica?

Particolarmente interessanti le scritte che si possono leggere nel filmato, che abbiamo tradotto per voi:

Le bambole vengono dal passato.

La bambole vengono dal presente.

Le bambole vengono dal futuro.

Le bambole simbolizzano l'innocenza di tutti i bambini vittime del disastro di Chernobyl.

Perché alcune bambole parlano con la voce di Tatyana?

Fanno parte dell'oscuro segreto nascosto nel grande mistero della Zona?

Igor vede e sente davvero le bambole? Sono una proiezione della sua mente...

...o sono vere?

Per noi le bambole sono ricordi.

Un simbolo silente di un futuro perduto.

Anche Igor ha perso quel futuro che sta provando a ricostruire.

Da cosa abbiamo preso ispirazione per inserire le bambole in gioco?

Dalla Zona stessa.

Le bambole hanno subito catturato la nostra attenzione.

La Zona è un vero luogo post apocalittico.

Le bambole la rendono ancora più terrificante.

Come sono finite nella Zona?

I turisti le utilizzano per scattare foto. Quindi le lasciano in punti inquietanti. Ma non è tutto...

Igor sta impazzendo?

Le bambole lo stanno aiutando o lo stanno ostacolando?

Scoprirete la verità della Zona?

Per il resto vi ricordiamo che Chernobylite è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS5 e PS4. La versione finale del gioco per PC, Xbox One e PS4 sarà disponibile a luglio 2021. Le versioni PS5 e Xbox Series X e S arriveranno in una data successiva.