S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, dimensioni enormi su Xbox Series X|S

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ha già la sua pagina ufficiale sul Microsoft Store, dal quale emergono le dimensioni enormi del gioco su hard drive, a quanto pare, considerando che sono richiesti circa 150 GB di spazio libero su Xbox Series X|S.

L'SSD delle console Microsoft (e dei PC, probabilmente) verrà dunque messo a dura prova dal nuovo e atteso sparatutto con elementi survival e RPG di GDC GameWorld, protagonista ieri di uno spettacolare trailer di presentazione durante la conferenza Xbox all'E3 2021.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è un gioco di grandi dimensioni, in tutti i sensi

Sebbene i dati siano probabilmente ancora provvisori, visto che il gioco è atteso solo per il 28 aprile 2021, l'idea è che si tratti di un vero mastodonte anche rispetto alla media dei giochi next gen. Siamo abituati a vedere titoli che si avvicinano alla quota dei 100 GB, ma 150 GB restano ancora uno spettacolo piuttosto raro, a parte Call of Duty e derivati.

L'installazione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl potrebbe dunque diventare piuttosto impegnativa soprattutto per i possessori di Xbox Series S, essendo questa dotata di una memoria interna di 500 GB, ma c'è tempo ancora per organizzarsi e fare spazio all'arrivo del gioco, visto che manca praticamente un anno.

Per il resto, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è sicuramente uno dei titoli più interessanti mostrati nel corso dell'E3 2021 e potete ottenere maggiori informazioni al riguardo leggendo l'anteprima di oggi ad opera di Alessandra Borgonovo.