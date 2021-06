PS5 e Xbox Series X, l'elenco attuale dei giochi a 120 fps

PS5 e Xbox Series X|S offrono il supporto per i 120 fps su numerosi titoli, una caratteristica che sembra quasi futuribile su console, considerando che non sono ancora molte le TV in grado di garantire tale frame-rate, ma è sicuramente molto apprezzata dai giocatori, per cui vediamo quali e quanti giochi sono in grado di andare a 120 fps sulle console next gen con gli elenchi completi aggiornati ad oggi.

Gli elenchi, aggiornati al 17 giugno 2021, ovvero oggi, sono stati compilati da Digital Foundry e tengono conto semplicemente della presenza o meno del supporto per la modalità a 120 fps, senza andare ovviamente nel dettaglio per misurare l'effettiva capacità di mantenere stabile tale performance.

Viene peraltro esclusa dal conteggio Xbox Series S, che per buona parte dovrebbe combaciare con Xbox Series X ma offre in linea di massima un supporto meno esteso a tale caratteristica. Facendo un confronto diretto, si nota facilmente come Xbox Series X sia in grado di offrire i 120 frame al secondo su una quantità molto maggiore di giochi rispetto a PS5, grazie anche all'applicazione di tale performance ai giochi in retro-compatibilità attraverso l'FPS Boost.

In totale e attualmente, su PS5 sono 13 i giochi che supportano i 120 fps, mentre su Xbox Series X il numero sale a 76 giochi, segnando dunque una notevole differenza.

Giochi a 120fps su PS5: