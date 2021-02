Baldur's Gate 3: la patch 4 è disponibile su Steam col Druido e tanti miglioramenti

Larian Studios ha comunicato che, come previsto, ha pubblicato la patch 4 di Baldur's Gate 3 su Steam. Con questo aggiornamento lo studio belga fa un ulteriore grande passo verso la fine dello sviluppo. Ha, infatti, introdotto la classe dei Druidi, ma anche tanti miglioramenti che hanno reso più pulita, profonda e godibile l'intera esperienza di gioco. Sfortunatamente questa patch è incompatibile coi vecchi salvataggi e sarete costretti a iniziare da capo la vostra partita.

Vi abbiamo parlato di tutte le novità di Baldur's Gate 3 dall'ultimo Panel from Hell nell'anteprima pubblicata qualche giorno fa. Adesso tutte quelle novità sono disponibili per tutti grazie all'aggiornamento 4.

La novità principale è, senza dubbio, l'introduzione della classe Druido, una di quelle "classiche" di Dungeons & Dragons. Non a caso Larian ha seguito con precisione le e regole di D&D per creare le trenta nuove abilità e incantesimi, oltre alla possibilità di trasfigurarsi in bestie di vario tipo come orsi polari o lupi.

Interessante è anche la possibilità di introdurre i "dadi truccati" ovvero la capacità di influenzare il gioco, principalmente le decisioni prese in maniera casuale dal gioco non ci piacessero. Lo studio belga ha poi lavorato per sistemare quei meccanismi automatizzati che ha creato per rendere cinematografiche le cut-scene in tempo reale. La patch pesa ben 39 GB e interromperà la vostra partita per essere installata, sappiatelo.