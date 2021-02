Dying Light è gratis e in sconto per il weekend su Steam

Nonostante siano passati molti anni, Dying Light è ancora uno dei giochi più ambiti di Steam. Come parte dei festeggiamenti per i 6 anni di vita, il capolavoro di Techland sarà giocabile fino al 1 marzo 2021 gratuitamente. Inoltre, nel caso in cu questa prova vi abbia lasciato buoni feedback, potrete acquistare il gioco in forte sconto.

E viste le cattive notizie che arrivano dal chiacchierato Dying Light 2, potrebbe essere che le iniziative pensate per il sesto anniversario di Dying Light siano le uniche cose inedite che potrete giocare per un bel po' di tempo.

Coloro che non hanno mai provato questo riuscito action game potranno approfittare di questo weekend per testare il gioco a lungo e dei forti sconti per aggiungerlo per sempre alla vostra libreria.