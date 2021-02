Baldur’s Gate 3: anteprima con le novità dell’ultimo Panel from Hell

Oggi, per l'esattezza, è arrivato un nuovo Panel dedicato alla quarta patch del gioco . E non vi sono state aggiunte rivoluzionarie, ma se non altro è comparsa una nuova apprezzatissima classe, ovvero il druido , accompagnata da una serie di ottime modifiche. Perché dunque un'intera presentazione solo per una nuova specializzazione per il proprio alter ego? Ve lo spieghiamo qui sotto.

Il nuovo Baldur's Gate è con ogni probabilità il titolo più atteso dai puristi del GDR, e i Larian ne sono consapevoli abbastanza da aver messo in piedi una piacevole roadmap di comunicazioni diretta attraverso i cosiddetti " Panel from Hell ". Questi piacevoli show - presentati da Swen Vincke in persona - sono un'utile finestra sul lavoro del team, e tengono aggiornati con precisione coloro che stanno seguendo Baldur's Gate 3 dall'inizio dell'Early Access.

Druide Sandstorm

Il druido ha richiesto parecchio sforzo per essere implementato, non solo per via delle sue caratteristiche (comunque tutt'altro che semplici da gestire) ma anche per i suoi collegamenti diretti alla narrativa del primo atto di Baldur's Gate III. Dato che durante le battute iniziali si ha a che fare con un circolo di druidi abbastanza centrale per lo svolgersi delle vicende, l'appartenenza a questa nuova classe dà automaticamente vita a tutta una serie di nuove opzioni narrative, con dialoghi aggiuntivi e interazioni multiple capaci di cambiare in modo significativo l'approccio alla campagna.

Non solo, il druido porta anche ad avere interazioni peculiari con gli animali, dato che (al di là delle sue magie) il nostro è in grado di trasformarsi in varie bestiole e di conseguenza poi comunicare con loro. L'abilità era già presente nel gioco anche per le altre classi, ma questa la possiede naturalmente e siamo curiosi di capire se siano state o meno inserite nuove opzioni di dialogo per situazioni simili.

Baldur's Gate 3

Volendo entrare più nel dettaglio, comunque, il druido avrà due possibili specializzazioni o, più precisamente, due circoli di appartenenza: il Circle of the Moon e il Circle of the Land. Il primo potenzia l'abilità di trasformazione garantendo forme particolarmente utili in battaglia come l'orso polare (anche se il druido può anche prendere forme più utili e subdole come quella di gatto o corvo), mentre il secondo circolo garantisce bonus legati alla connessione territoriale, con poteri unici extra. Non bastasse, il fatto di essere "infettati" da un girino illithid pare permettere anche ai druidi di utilizzare dei poteri speciali, e per l'esattezza una forma "aberrante" unica, che non dubitiamo avrà un qualche impatto sulla trama.