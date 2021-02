Final Fantasy 14: 5 anni di update, ma la versione Xbox non pare una priorità

Final Fantasy 14 Online è uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni e uno dei migliori MMORPG in assoluto. Square Enix lo sta supportando in modo regolare e di certo vuole fare in modo che continui ad avere successo per un lungo periodo. Secondo quanto dichiarato da Naoki Yoshida, ci sono almeno cinque anni di update in programma. Una versione Xbox, invece, non pare essere una priorità.

Parlando al Washington Post, infatti, il producer di Final Fantasy 14 ha affermato: "Anche adesso, il nostro CEO ci incoraggia ad avvicinarci a più giocatori e a raggiungere 30 milioni di avventurieri, e ha piani per il lungo termine. Fortunatamente, non crediamo che la striscia positiva attuale sarà interrotta. A un certo punto abbiamo pensato di essere arrivato al limite, ma fortunatamente la nostra base di giocatori ha continuato a crescere e ad espandersi."

Detto ciò, pur volendo aumentare il numero di giocatori e pur volendo supportare Final Fantasy 14 Online per vari anni, Yoshida afferma che non è semplice lavorare a nuove versioni. "Forniamo contenuti regolarmente e il nostro ciclo di lavoro è molto denso. Abbiamo una cadenza di rilascio stabile che seguiamo regolarmente. Dobbiamo pensare a lungo termine nel pianificare nuove versioni per altre piattaforme, dobbiamo fare test aggiuntivi per quelle piattaforme specifiche. Si tratta di aumentare in modo esponenziale il numero di risorse che devono essere utilizzate".

Nuove versioni, Xbox o per altre piattaforme, non sono quindi semplici da realizzare e sostenere in modo adeguato. Final Fantasy 14 arriverà su PS5, in ogni caso, ad aprile in formato beta.