Xbox Series X|S, FromSoftware lavora con Turn 10 a un soulslike in esclusiva?

Secondo alcune voci, da prendere ovviamente con le pinze, FromSoftware starebbe collaborando con Turn 10 per la realizzazione di un nuovo soulslike in esclusiva per Xbox Series X|S.

Il post in questione, pubblicato su Reddit ma rimosso dai moderatori per mancanza di riferimenti precisi e fonti ritenute affidabili, non parla di Elden Ring, che Phil Spencer ha provato, giudicandolo il gioco più ambizioso di Hidetaka Miyazaki, bensì di una proprietà intellettuale inedita per il team giapponese.

Si tratterebbe come detto di un soulslike con ambientazione futuristica, un protagonista ibrido umano-robot e la possibilità di creare il proprio personaggio da zero tramite editor.

Non è tutto: con una mappa più grande di quella di Sekiro: Shadows Die Twice, il gioco in questione includerebbe la possibilità di scalare grossi edifici, interagendo dunque con gli scenari in maniera inedita rispetto alla precedenti produzioni dello studio.

L'uscita del titolo non sarebbe dietro l'angolo: si parla di un lancio fissato a due anni dopo quello di Elden Ring, che sempre secondo questa fonte è stato rinviato internamente al 2022.

In accordo con queste tempistiche, il gioco sarebbe destinato a uscire unicamente sulle piattaforme next-gen Microsoft, dunque Xbox Series X|S e PC.