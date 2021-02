Cyberpunk 2077: nude mode per Misty, Panam, Judy e Rogue disponibile al download

Cyberpunk 2077: la nude mode è solo +18

Precisa come un orologio atomico, è arrivata l'immancabile "nude mod" per Cyberpunk 2077. Il gioco di CD Projekt RED non manca di scene di nudo, in varie situazioni, ma con questa mod i giocatori PC dell'avventura sci-fi del team polacco avranno modo di personalizzare l'esperienza più liberamente. Precisamente, si tratta di una nude mod per Misty, Panam, Judy e Rogue, ed è già disponibile al download.

Partiamo con la nude mod di Rogue. Come è facile intuire, permette di attivare un modello nudo di Rogue, in versione "Sweater skin", "Date skin" e "no Cyberware". Per Misty, è possibile attivare un modello nudo, uno topless e altri con varie opzioni per i vestiti. Panam e Judy, invece, possono essere spogliate con l'Appearance Menu Mod per Cyberpunk 2077, che permette di modificare l'aspetto di NPC e veicoli usando un pulsante dedicato. C'è poi la Nude Model Retextures Mod che permette di cambiare il proprio personaggio e tutti gli NPC femminili.

Potete trovare le varie mod nella categoria di Cyberpunk 2077 (non forniremo link diretti alle varie mod): per poter accedere dovete però avere un account e disattivare il filtro minori. Ovviamente sono disponibili molteplici altre mod che permettono di personalizzare il gioco o migliorare le prestazioni. Come sempre, le mod devono essere istallate a proprio rischio e pericolo visto che potrebbero danneggiare dati di gioco o causare bug e glitch.

Cyberpunk 2077 è disponibile anche su console e Google Stadia: le mod funzionano ovviamente solo su PC. Infine, vi segnaliamo che il gioco di CD Projekt RED per Elon Musk è inquietante, oltre che affascinante.