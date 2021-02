Netflix, download automatico di film e serie TV: al via i test anche in Italia

Netflix ha introdotto "Download per te", una nuova funzione per il download automatico di film e serie TV, e a quanto pare i test sono iniziati da alcuni giorni anche in Italia.

Come funziona? Partendo ad esempio dal catalogo di film e serie TV disponibili a febbraio 2021 su Netflix, il sistema utilizza lo spazio che gli abbiamo concesso sul dispositivo per scaricare contenuti che ritiene possano incontrare i nostri gusti.

Si tratta a tutti gli effetti di un'estensione degli Smart Download, disponibili già a parecchio tempo sui terminali iOS e Android, che si occupano di effettuare il download dell'episodio successivo di una serie che stiamo guardando.

Una volta scaricati, i contenuti vengono stoccati in una sezione dedicata della scheda Download, accompagnati dall'immancabile notifica che ci segnala la loro disponibilità.

Esattamente come per gli Smart Download, laddove non volessimo usufruire di questa funzione potremo disattivarla dalle opzioni.

Ci troviamo effettivamente di fronte a un'evoluzione dei tradizionali suggerimenti di Netflix, che sfrutta le reti veloci perché tali suggerimenti siano immediatamente accessibili nel caso in cui incontrino i nostri gusti.