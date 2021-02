Playing With Power: The Nintendo Story, un documentario sulla storia dell'azienda

Playing With Power: The Nintendo Story è un interessante documentario in cinque parti che racconta la storia dell'azienda giapponese: sarà disponibile a partire dal 1 marzo sulla piattaforma digitale Crackle, che però purtroppo non è visibile in Italia.

Mentre ci prepariamo ad assistere al Nintendo Direct, il trailer che trovate in calce presenta in maniera chiara ed eloquente il progetto, diretto da Jeremy Snead e prodotto da Sean Astin.

Il documentario include interviste con Wil Wheaton, Alison Haislip, Ron Judy (co-fondatore di Nintendo of America), Nolan Bushnell (co-fondatore di Atari) e Tom Kalinske (ex CEO di SEGA of America), e ripercorre il viaggio di Nintendo dalle origini a oggi.

Playing With Power: The Nintendo Story si pone l'obiettivo di fare luce su svariati retroscena legati all'azienda giapponese fra successi e delusioni, dalla produzione di carte da gioco al ruolo centrale nel mercato dei videogame.

Narrato da Sean Astin, il documentario vanta anche la presenza di personaggi del calibro di Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America, e Phil Spencer, capo della divisione Xbox presso Microsoft.